Sampdoria-Cagliari 4-1: questa volta il poker è blucerchiato, continua la corsa europea

Questa volta il poker è blucerchiato. Secco 4-1 della Sampdoria sul Cagliari, niente sconti ai sardi sempre più a rischio retrocessione e, nonostante le vittorie di Atalanta e Milan, il sogno europeo continua. Sfida già chiusa nel primo tempo con le reti di Praet, Quagliarella (che sbaglia anche un rigore) e Kownacki. Nella ripresa ci pensa Ramirez a chiudere i conti dopo la rete di Pavoletti.

C'è grande entusiasmo nel pre gara con il pullman della squadra "scortato" da scooter e tifosi blucerchiati, entusiasmo subito tradotto in gol in campo contro un Cagliari allo sbando dai primi minuti. Vantaggio immediato di Praet al 7' che riceve la sponda di Quagliarella e dopo un ottimo movimento a raggirare l'avversario fulmina Cragno. Solo Samp in campo e al 26' arriva il raddoppio: Kownacki per Barreto che serve Linetty, il polacco sforna un cioccolatino per Quagliarella che non sbaglia: 2-0. Sardi senza reazioni e al 41' l'arbitro decreta un rigore per la Samp per fallo su Torreira, dal dischetto si presenta Quagliarella che però stampa il pallone sul palo. Tris solamente rinviato con la rete del 3-0 di Kownacki prima dell'intervallo su cross di Bereszinski. Che Samp.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa dentro Ramirez per Quagliarella, il Cagliari prova a riaprirla con la rete di Pavoletti dopo quattro minuti, ma nel finale ci pensa proprio Ramirez a chiudere i conti calando il poker che vale tre punti importantissimi in chiave europea. Che bella Samp.

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Cagliari 4-1

Reti: 7' Praet, 27' Quagliarella, 49' (pt) Kownacki, 49' Pavoletti, 87' Ramirez

Sampdoria: Viviano 6; Bereszynski 6.5, Silvestre 6, Andersen 6, Sala 6; Linetty 6.5, Torreira 6.5 (88' Capezzi sv), Barreto 6 (80' Verre sv); Praet 7; Quagliarella 6.5 (46' Ramirez 7), Kownacki 7. All. Giampaolo 7.

Cagliari: Cragno 5.5; Pisacane 4 (33' Farias 5), Ceppitelli 5, Castan 4.5 (46' Andreolli 5.5); Faragò 4.5, Ionita 6 (80' Deiola sv), Barella 5.5, Cigarini 5, Padoin 5; Pavoletti 6, Sau 5.5. All. Lopez 4.5.

Arbitro: Abisso.

Note: espulso Cigarini al 77' per doppia ammonizione; Quagliarella sbaglia un rigore al 42'; ammoniti Ionita, Padoin, Linetty, Pisacane, Farias e Castan.