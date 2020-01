Sampdoria-Brescia, probabili formazioni: Ramirez out, ma è emergenza in difesa

Si torna in campo. Dopo l'ottimo pareggio di San Siro, la Sampdoria è attesa dalla sfida interna di domenica contro il Brescia. Match fondamentale per la zona salvezza. Calcio d'inizio alle 15.00, seria emergenza in difesa con le squalifiche di Depaoli e Colley e l'infortunio di Alex Ferrari. Out anche Ramirez a centrocampo, mentre Bertolacci torna ad allenarsi, ma non figura tra i convocati.

QUI SAMP Ranieri in grande difficoltà numerica, il mercato non ha ancora portato nessuno e quindi ci sono pochi dubbi, Murillo e Chabot centrali, Murru e Bereszynski terzini. A centrocampo Ekdal, Linetty, Jankto e Ronaldo Vieira, in vantaggio su Thorsby. In attacco Gabbiadini e Quagliarella.

QUI BRESCIA Squalifiche pesanti anche per le rondinelle, Corini non avrà Cistana e Tonali. Recuperano Ndoj e Donnarumma, ma l'attaccante partirà dalla panchina. Dal primo minuto Torregrossa e Balotelli. Mangraviti in difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Murillo, Chabot, Murru; Linetty, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

BRESCIA: Joronen; Mateju, Mangraviti, Chanchellor, Sabelli; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. All. Corini.

Arbitro: Calvarese.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.