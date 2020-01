Sampdoria-Brescia 5-1, le pagelle: finalmente Jankto, Linetty guida la rimonta

Samp show in casa contro il Brescia. Secco 5-1 in rimonta per i ragazzi di Ranieri che vanno sotto subendo la rete di Chancellor, ma ribaltano tutto grazie alle super prestazioni dei vari Linetty, Jankto e Quagliarella (qui la cronaca e video del match). Ottima prova dei blucerchiati, bene anche Caprari che appena entrato trova il gol dopo due minuti. Buona prestazione della difesa nonostante le assenze.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.