Bologna-Sampdoria: Ranieri fa visita a Mihajlovic, Bonazzoli insidia Gabbiadini

Dopo il buon pareggio interno all'esordio sulla panchina blucerchiata, Claudio Ranieri si prepara alla prima trasferta con la sua nuova maglia. Domenica di lunch-match, alle 12.30 calcio d'inizio di Bologna-Sampdoria, sfida ricca di pathos, basti pensare che nei felsinei c'è l'ex Sinisa Mihajlovic, un guerriero che lotta contro una brutta malattia. Ranieri sembra intenzionato a confermare il 4-4-2 davanti a numerosi tifosi pronti a sostenere la squadra nella difficile sfida del Dall'Ara.

QUI SAMP 4-4-2 con tante conferme, Murillo e Colley al centro, Bereszynksi e Murru terzini. Bertolacci confermato, una maglia per affiancarlo, ma Ekdal non è al meglio. Rigoni e Jankto gli esterni, ma scalpita Depaoli. Dubbi in attacco, Quagliarella sicuro del posto, ma Bonazzoli insidia Gabbiadini.

QUI BOLOGNA Out Medel, Tomyasu e Destro. C'è l'ex Soriano in attacco alle spalle di Orsolini, Palacio e Sansone. Ma occhio a Santander. Bani preferito a Denswil in difesa, Svanberg verso la conferma a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Jankto, Bertolacci, Vieira, Rigoni; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Doveri.

Calcio d'inizio: domenica 27 ottobre, ore 12.30, stadio Dall'Ara, Bologna.