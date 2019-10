Bologna-Sampdoria 2-1, le pagelle: magia di Gabbiadini, Leris e Jankto non pervenuti

Dopo il buon pareggio con la Roma, la Sampdoria di Ranieri rallenta e cade nella prima sconfitta stagionale a Bologna. Non basta Gabbiadini, Palacio e Bani siglano le reti vincenti per i felsinei (qui la cronaca e video del match). Gabbiadini bene, non solo per il gol, idem Ronaldo Vieira. Male la difesa e gli esterni, con la novità Leris non pervenuta.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.