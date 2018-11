Sampdoria-Bologna, probabili formazioni: Saponara recupera, tentazione Vieira

Dopo il pareggio nel derby e una settimana turbolenta per le vicissitudini extra calcistiche riguardanti Massimo Ferrero, la Sampdoria torna in campo sabato sera ospitando al Ferraris il Bologna. Una sfida mai banale dopo quell'amaro match del 1999 che sancì la retrocessione dei blucerchiati.

QUI SAMPDORIA Torna Linetty dalla squalifica, mentre restano indisponibili Barreto e Regini. Saponara stringe i denti e ci sarà, probabile un suo impiego da titolarea al posto del deludente Ramirez. Ce la fa anche Defrel, titolare al fianco di Quagliarella. Niente riposo per Andersen, regolarmente in campo con Tonelli. A centrocampo la tentazione è Ronaldo Vieira, potrebbe sedersi Ekdal.

QUI BOLOGNA Pippo Inzaghi si gioca la panchina. Non avrà a disposizione Dzemaili e potrebbe affidarsi ancora a Orsolini nel tridente. Confermato Mattiello, mentre sarà ancora panchina per Dijks. In attacco l'ex rossoblù Palacio, mentre a centrocampo ci sarà l'ex blucerchiato Poli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Linetty, Ekdal (Ronaldo Vieira). Praet; Saponara; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo.

BOLOGNA: Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Palacio, Santander. All. Inzaghi F.

ARBITRO: Abisso.

CALCIO D'INIZIO: sabato ore 20.30, stadio Luigi Ferraris, Genova.