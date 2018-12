Sampdoria-Bologna 4-1: Quagliarella e Caprari show, spallata alla crisi

Spallata alla crisi. Dopo cinque gare senza vittorie la Sampdoria torna a sorridere e lo fa con un rotondo 4-1 sul Bologna. Una delle migliori prestazioni stagionali dei blucerchiati, in vantaggio dopo soli dieci minuti con Praet e che chiudono i conti con la doppietta di Quagliarella e il gol di Ramirez dopo il pareggio di Poli. Successo meritatissimo, la Samp riassopora i tre punti e si prepara al meglio al match di Coppa Italia in programma martedì contro la Spal.

Primo tempo spettacolare al Ferraris. Giampaolo dà fiducia a Ronaldo Vieira, Caprari e soprattutto Ramirez e viene ripagato. Dopo 10 minuti un ispiratissimo Caprari va via sulla fascia sinistra e serve al centro Praet. 1-0 Samp. Difesa disattenta e al 17' l'ex Poli trova il pareggio sbucando sul secondo palo (si addormenta Bereszynski) su assist di Svanberg, Audero, superbo qualche minuto prima su Santander, non può nulla e 1-1. Ma la Samp ha una marcia in più, Ramirez pressa Pulgar al limite dell'area e serve Quagliarella, l'ex Juve non sbaglia con una conclusione chirurgica. 2-1 Samp al 25'. I blucerchiati insistono, Caprari è in gran serata e al 41' serve un assist al bacio per Gaston Ramirez, grande lob dell'altro ex di turno e 3-1 Samp. Intervallo, applausi.

Nella ripresa Inzaghi inseriesce Palacio per Falcinelli, Krejici spreca da due passi davanti ad Audero, ma è la Samp a chiudere i conti con Linetty che entra nel burro della difesa felsinea e serve un tiro/cross per Quagliarella che rende facile ciò che per un comune mortale è difficilissimo: 4-1 Samp, game over al Ferraris. 134 gol in Serie A per Fabio Quagliarella. Nel finale c'è spazio anche per Jankto, dopo gli inserimenti di Ekdal e Defrel. Il Bologna cerca con insistenza il gol del 4-2, ma la Samp tiene e porta a casa un 4-1 che vale molto di più di tre punti con dedica a Gianluca Vialli con tanto di cori dei tifosi. La Samp ha vinto, ora tocca a Gianluca vincere la sua partita più grande.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Bologna 4-1

Reti: 10' Praet, 17' Poli, 25' e 68' Quagliarella, 41' Ramirez

Sampdoria: Audero 6.5; Bereszynski 5.5, Andersen 6.5, Tonelli 6.5, Murru 6; Ronaldo Vieira 5.5 (62' Ekdal 6), Linetty 6.5 (84' Jankto sv), Praet 6.5 ; Ramirez 6.5; Caprari 7 (65' Defrel 6), Quagliarella 7.5. All. Giampaolo 7.5.

Bologna: Skorupski 5.5; Calabresi 5 (63' Orsolini 6), Danilo 5, Helander 5; Mattiello 5, Pulgar 4.5, Poli 6 (84' Nagy sv), Svanberg 5.5, Krejici 5; Santander 6, Falcinelli 5 (56' Palacio 5.5). All. Inzaghi F. 5

Arbitro: Abisso.

Note: ammoniti Calabresi, Tonelli, Santander, Palacio, Linetty e Bereszynski.