Sampdoria-Bologna 4-1, le pagelle: Caprari e Ramirez scelte azzeccate, Quagliarella is on fire

Questa volta il 4-1 è colorato di blucerchiato. La Sampdoria travolge il Bologna con una super prestazione dell'attacco di Giampaolo che sceglie Caprari e Ramirez e non Defrel e Saponara. Scelte azzeccate. (qui la cronaca). Quagliarella is on fire, due gol e titolo di migliore in campo, ma ottima anche la prestazione di Linetty. Non eccelle Ronaldo Vieira.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.