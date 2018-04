Sampdoria-Bologna 1-0: Za(m)pata nel recupero, scatto per l'Europa

Vincere è bello, farlo al 93' lo è ancora di più. La Sampdoria supera il Bologna per 1-0 all'ultimo respiro, lo fa con la rete di Duvan Zapata, subentrato ad inizio ripresa a Kownacki. Tre punti pesanti in chiave europea vista la contemporanea sconfitta della Fiorentina e il pareggio del Milan. Ora testa a domenica, difficile trasferta romana contro la Lazio.

E pensare che era stato un primo tempo da sbadigli. 0-0 il finale, 0 le occasioni ad esclusione di un salvataggio sulla linea di Romagnoli su Quagliarella e un tiro di Kownacki. Il Bologna, timido, risponde con Dzemaili. 0-0,

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa dopo 15 minuti di noia Giampaolo dà la scossa, dentro Zapata per Kownacki, ma sono i tifosi blucerchiati ad aver paura per una papera di Viviano su un innocuo cross di Dzemaili. Pericolo scampato. Dentro anche Ramirez per Caprari, Palacio impegna Viviano, poi lo stesso portiere blucerchiato si supera su Dzemaili. La Samp fatica, ma nel finale è mostruosa: tiro di Praet, palo di Zapata su invito di Ferrari, conclusione fuori di Quagliarella. Il gol è nell'aria e proprio all'ultimo secondo lo trova Zapata abile a risolvere in mischia una sponda di Quaglirella. Triplice fischio. 1-0 Samp. Tre punti pesanti come un macigno.

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Bologna 1-0

Rete: 93' Zapata

Sampdoria: Viviano 6; Strinic 6, Ferrari 6.5, Silvestre 6.5, Bereszynski 6; Linetty 6 (84' Verre sv), Torreira 5.5, Praet 5.5; Caprari 5.5 (69' Ramirez 6); Kownacki 5.5 (59' Zapata 7), Quagliarella 6. All. Giampaolo 6.5.

Bologna: Mirante 6.5; Gonzalez 6, Romagnoli 6.5, Helander 6; Di Francesco 6 (90' Orsolini sv), Dzemaili 5, Crisetig 5.5, Nagy 5.5, Masina 6 (63' Keita 6); Verdi 6 (78' Palacio 6), Avenatti 5. All. Donadoni 5.5.

Arbitro: Manganiello.

Note: ammoniti Masina, Silvestre, Palacio e Crisetig.