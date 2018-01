Benevento-Sampdoria, probabili formazioni: Strinic out, tocca a Regini

Si ricomincia. Nuovo anno, solita Samp si spera. Ecco i blucerchiati alle prese con il primo impegno del 2018 in quel di Benevento, alla prima giornata del girone di ritorno. Campani rinvigoriti dopo il primo successo della loro storia, ma Giampaolo non sarà in vena di far sconti. Tante le assenze nei genovesi, qualche dubbio per il tecnico.

QUI SAMP Brutte notizia per l'out di sinistra, Strinic resta a Genova, al suo posto Regini è favorito su Murru. Tra i non convocati figurano anche Alvarez e Capezzi oltre che all'ormai partente Djuricic. In attacco torna dal primo minuto Zapata al fianco di Quagliarella.

QUI BENEVENTO Dopo la prima storica vittoria in A i campani cercano il bis. Non ci sarà Ciciretti, in procinto di passare al Napoli, così come Parigini. Stringe i denti dell'ex Costa che dovrebbe farcela.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Benevento: Belec; Djimsiti, Lucioni, Costa, Venuti; D'Alessandro, Viola, Memushaj, Lombardi; Brignola, Coda. All. De Zerbi.

Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Regini; Praet, Torreira, Barreto; Ramirez; Zapata, Quagliarella. All. Giampaolo.

Arbitro: Manganiello.

Calcio d'inizio: sabato 6 gennaio, ore 15.00, stadio Vigorito, Benevento.