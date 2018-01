Benevento-Sampdoria 3-2: doccia fredda al Vigorito, scivolone blucerchiato prima della pausa

Doccia fredda. La Sampdoria sbaglia la sfida da non sbagliare, una sfida importante perché la prima del 2018 e soprattutto l'ultima prima della pausa. Clamoroso 2-3 a Benevento nonostante il vantaggio di Caprari nel primo tempo. Male la ripresa, soprattutto il finale, con la doppietta di Coda e il 3-1 di Brignola. Inutile la rete del 3-2 di Kownacki. Ora meritata pausa, si riprende domenica 21 gennaio al Ferraris contro la Fiorentina.

Samp che si presenza senza l'acciaccato Zapata, c'è Caprari in attacco con Quagliarella. Regini terzino per Strinic. Meglio la Samp nel primo tempo, di Silvestre e Torreira le prime occasioni, sembra uno 0-0 all'intervallo e invece all'ultimo respiro arriva il meritato vantaggio: gran triangolo Quagliarella-Ramirez, tiro dell'attaccante, Belec respinge centrale, sbuca Caprari ed è 1-0.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa la Samp non scende in campo e il Benevento rimonta tutto. Clamorosa traversa di Coda al 50', palo al 56', al 69' trova il gol: lancio di Viola, Coda salta secco Ferrari e fulmina Viviano 1-1. La Samp non reagisce e all'82' perde un uomo: Sala si fa irridere da D'Alessandro, entrataccia al limite, rosso e punizione. Piove sul bagnato e all'84' arriva il raddoppio del Benevento: direttamente dalla punizione ci pensa Coda, tiro sopra la barriera, Viviano leggermente in ritardo, 2-1. Timida reazione Samp con Quagliarella che cerca il pari, ma al 92' arriva il 3-1 del giovane Brignola servito da uno scatenato Coda. Nel finale c'è tempo per il 3-2 di Kownacki su assist di Ramirez. Triplice fischio, 3-2 Benevento. Giampaolo dovrà riflettere sul black-out nella ripresa.

TABELLINO E VOTI

Benevento-Sampdoria 3-2

Reti: 45' Caprari, 69' e 84' Coda, 91' Brignola, 95' Kownacki

Benevento: Belec 6; Venuti 6, Costa 5.5 (46' Billong 7), Lucioni 7, Djimsiti 6; Lombardi 6 (81' Gyamfi sv), Viola 6.5, Memushaj 6.5, Puscas 5 (59' D'Alessandro 6.5); Brignola 7, Coda 8.5. All. De Zerbi 8.

Sampdoria: Viviano 5; Sala 4, Silvestre 5, Ferrari 5, Regini 5.5; Barreto 5.5, Torreira 5 (76' Verre 5), Praet 6 (59' Linetty 6); Ramirez 6; Quagliarella 6.5, Caprari 6.5 (68' Kownacki 6.5). All. Giampaolo 5.5.

Arbitro: Manganiello.

Note: espulso Sala all'83' per chiara occasione da gol; ammoniti Brignola e Barreto.