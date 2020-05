Sampdoria: Barreto saluta, rescissione consensuale

La Sampdoria saluta Edgar Barreto. Dopo cinque anni in blucerchiato il giocatore paraguayano rescinde consesulmente il contratto che lo legava alla società di Massimo Ferrero.

La comunicazione arriva direttamente dal sito della Samp:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Édgar Osvaldo Barreto. Al centrocampista paraguayano – 110 presenze e 5 gol nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste cinque stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società.

Il giocatore sarebbe andato in scadenza tra un mese, ma non è chiaro se si dovesse trattare di una fine carriera o di una nuova avventura alle porte per il centrocampista ex Palermo. Durante il lockdown media sudamericani affermavano la sua positività al coronavirus, ma la notizia non ha mai avuto conferme dal diretto interessato e o dalla società.