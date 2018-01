Addio ad Azeglio Vicini, ct della Nazionale e capitano della Samp

È morto a Brescia, all'età di 84 anni, l'ex calciatore blucerchiato e commissario tecnico della Nazionale italiana Azeglio Vicini. Avrebbe compiuto 85 anni tra due mesi.

Nato a Cesena il 20 marzo 1933, fu acquistato nel 1956 dal Lanerossi Vicenza e divenne ben presto uno dei perni del forte centrocampo doriano dell'epoca, capace di condurre la Sampdoria di Aldo Ravano ed Eraldo Monzeglio alla conquista del quarto posto nella stagione 1960/61. A Genova restò fino al 1963, collezionando 207 presenze e 6 reti complessive tra campionato e coppe.

Vicini sarà ricordato soprattutto per aver allenato la Nazionale italiana ai Mondiali di Italia '90, quando la trionfale corsa degli azzurri si fermò in semifinale contro l'Argentina di Maradona. Dopo la delusione in semifinale ai rigori, gli azzurri vinsero la finalina contro l'Inghilterra. Dal 1976 al 1986 aveva allenato l'Under 21, per essere poi promosso alla guida della Nazionale maggiore. Sia agli Europei del 1988 che ai Mondiali del 1990 l'Italia si classificò al terzo posto. Nel 1991 mancò la qualificazione agli Europei dell'anno seguente e il suo posto venne preso da Arrigo Sacchi.