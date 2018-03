Atalanta-Sampdoria, probabili formazioni: Ramirez e Bereszynski out, tocca a Caprari e Sala

Trasferta insidiosa per la Sampdoria, domenica nel gelo di Bergamo l'undici di Marco Giampaolo fa visita all'Atalanta in un vero e proprio derby per Gian Piero Gasperini. Le condizioni meteo non dovrebbero mettere a rischio il match, Ramirez e Bereszyski restano a Genova.

QUI SAMP Giampaolo opta per Sala e Caprari al posto di Bereszynski e Ramirez. Murru preferito ancora una volta a Strinic, Praet pienamente ristabilito e potrebbe rubare una maglia a Linetty. Zapata e Quagliarella in attacco.

QUI ATALANTA Out l'ex Petagna, al suo posto Cornelius ed el Papu Gomez. In difesa torna Toloi, a centrocampo Freuler e Cristante con Spinazzola e Hateboer sugli esterni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, Cristante, Spinazzola; Ilicic, Gomez; Cornelius. All. Gasperini.

Sampdoria: Viviano; Sala, Ferrari, Silvestre, Murru; Torreira, Barreto, Linetty (Praet); Caprari; Zapata, Quagliarella. All. Giampaolo.

Arbitro: Tagliavento.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo.