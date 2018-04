Atalanta-Sampdoria, probabili formazioni: a Bergamo con la distrazione derby, sei i diffidati

Settimana caldissima per la Sampdoria, non c'è tempo per godersi la Pasqua. Martedì si torna già in campo, i blucerchati fanno visita all'Atalanta per il recupero del match rinviato dopo la tragedia che aveva colpito Astori. Atalanta-Sampdoria, un vero e proprio spareggio per il sogno Europa League, ma con il serio rischio diffide in vista del derby in programma sabato sera, sono ben sei i diffidati: Ferrari, Torreira, Barreto, Bereszynski, Murru, Caprari.

QUI SAMP Giampaolo vuole uno scossone, in primis per rimanere incollati al treno europeo, in secondo luogo per arrivare al derby nella migliore condizione psicofisica. Probabili cambi sia in ottica diffida sia in ottica prestazione, deludente, di Verona. Quagliarella dovrebbe recuperare ed esserci al fianco di Zapata, Caprari potrebbe lasciare spazio ad Alvarez. Rischiano anche Torreira, Murru e Ferrari.

QUI ATALANTA Gasperini vuole vincere per allungare sulla Samp, probabili turnover dopo la faticosa vittoria interna sull'Udinese, ma i vari Gomez, Cristante e l'ex Petagna dovrebbero esserci.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta: Gollini; Masiello, Toloi, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Cristante; Gomez, Petagna. All. Gasperini.

Sampdoria: Viviano; Regini, Ferrari, Silvestre, Sala; Linetty, Barreto (Torreira), Praet; Alvarez; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo.

Arbitro: Pasqua.

Calcio d'inizio: martedì, ore 18.30, Bergamo.