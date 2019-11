Sampdoria-Atalanta, probabili formazioni: Ramirez vuole una maglia, Caprari c'è

L'anno scorso valeva un posto in Europa, quest'anno Sampdoria-Atalanta vale tutt'altro. Ma Ranieri sa bene che la vittoria di Ferrara può aver dato tranquillità ad un ambiente che si appresta ad affrontare una delle formazioni più in forma del momento, l'Atalanta dell'ex bandiera rossoblù Gian Piero Gasperini.

Tanti dubbi per l'ex tecnico di Roma e Leicester, dubbi che verranno sciolti solamente il giorno del match.

QUI SAMP Ramirez e Caprari reclamano spazio. L'uruguayano potrebbe giocare vertice alto nel rombo, Caprari al posto di Gabbiadini, non al meglio, e Bonazzoli. Al suo fianco Quagliarella, rimasto in panchina a Ferrara. Dubbio Bertolacci-Vieira, senza rombo giocherebbe anche Rigoni esterno.

QUI ATALANTA Gasperini con molte assenza, squalificato Ilicic, Zapata out, in attacco l'ex Muriel con Gomez e Malinovksi. Dubbi in difesa, possibile turnover per Toloi. Hateboer e Castagne gli esterni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Depaoli, Colley, Murillo, Murru; Rigoni (Ramirez), Ekdal, Bertolacci, Jankto; Caprari, Quagliarella. All. Ranieri.

ATALANTA: Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Hateboer; Malinovksi, Gomez, Muriel. All. Gasperini.

Arbitro: Irrati.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.