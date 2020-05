Sampdoria, si riparte: test medici, giovedì il via agli allenamenti facoltativi

La Sampdoria torna a lavoro. Oggi, mercoledì 6 maggio, i primi test medici. Da domani il via agli allenamenti facoltativi a Bogliasco. Nessuno sarà obbligato a presentarsi. Regole ferree in casa blucerchiata, si parte domattina, allenamenti individuali al massimo in tre per turno per 40/60 minuti complessivi.

La struttura del Poggio verrà messa a disposizione del club, ma la palazzina degli spogliatoi e la palestra rimarranno chiusi. I giocatori dovranno presentarsi al campo già in tenuta sportiva e dovranno rientrare a casa per farsi la doccia. Non ci sarà Claudio Ranieri al campo e nemmeno il suo staff, bensì verrà garantito un presidio sanitario.