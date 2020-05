Sampdoria, allenamenti iniziati: Ramirez, Askildsen e Leris i primi

Giovedì 7 maggio, è arrivato il giorno “X” in casa Sampdoria. Riaprono i cancelli di Bogliasco per i primi allenamenti ai tempi del Coronavirus. Ovviamente tutto individuale, tutto con le distanze di sicurezza, con tanto di giocatori arrivati per formare al massimo gruppi di tre e andati via per farsi la doccia nelle proprie abitazioni.

Intorno alle 9 di mattina i primi arrivi, il giovane norvegese Askildsen (nella foto), Gaston Ramirez e Leris. Allenamento di un'ora, non di più. A seguire altri giocatori tra cui Linetty e Maroni. Sull'argomento è intervenuto anche Claudio Ranieri, intervistato a Sky Sports inglese durante The Football Show: «Ogni giorno mandiamo loro il programma in chat e ora alcuni giocatori sono andati al campo di allenamento da soli e provano qualcosa molto lentamente. Dal 18 spero che tutti verranno».

Intanto brutte notizie da Firenze, la Fiorentina comunica che dai controlli effettuati nella giornata odierna ben sei tesserati, tre giocatori e tre membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta del secondo caso in due giorni dopo quello dencunciato dal Torino.