Sampdoria: nuova giornata di allenamenti, Jankto «Il club si prende cura di noi»

In attesa della ripresa degli allenamenti collettivi prevista per lunedì 18 maggio, la Sampdoria prosegue le sedute individuali a Bogliasco nonostante la notizia dei nuovi positivi al suo interno abbia debastilizzato l'ambiente.

Anche oggi, martedì 12 maggio, si sono susseguiti i giocatori blucerchiati sul campo d'allenamento, da Linetty a Ramirez, passando per Leris, Rocha, Tonelli, Murru e Askildsen.

E' tornatao a parlare anche Jakub Jankto, con una lunga intervista a idnes.cz. «Sono stato rinchiuso in quarantena per due mesi e non è stato semplice. Detto questo è sicuramente una situazione migliore rispetto ad alcuni che sono rinchiusi da soli in casa. Oppure rispetto a quelli che sono infetti e hanno seri problemi. Abbiamo un grande privilegio: il club si prende cura di noi. Stagione finita? È una domanda terribilmente difficile. Sarà deciso dai sanitari, sanno esattamente se esiste il rischio di infezione».