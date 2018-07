Sampdoria: "Dal primo istante", la nuova campagna abbonamenti blucerchiata

Da "Venire è un'altra cosa" a "Dal primo istante". Cambia l'anno, non la provocazione della campagna abbonamenti della Sampdoria che per la stagione 2018-2019 sceglie l'immagine di uno spermatozoo blucerchiato.

La campagna abbonamenti è stata ufficializzata lunedì 2 luglio attraverso sito e social e di certo farà parlare e avrà inizio mercoledì 4 luglio con diverse modalità. Questi i dettagli

L’U.C. Sampdoria informa i propri tifosi che, a causa di lavori di ristrutturazione dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova, il settore di Tribuna Superiore non sarà disponibile per la sottoscrizione di abbonamenti. Gli abbonati alla Tribuna Superiore per la stagione sportiva 2017/18 potranno esercitare il diritto di prelazione per il settore Distinti a tariffa agevolata o per un altro settore (esclusa la Gradinata Sud) nelle date e nelle modalità di seguito comunicate. La vendita degli abbonamenti verrà pertanto divisa in differenti fasi di acquisto al fine di facilitare lo spostamento degli abbonati.

DATE

1ª FASE – PRELAZIONE ABBONATI DISTINTI E TRIBUNA INFERIORE

Quando: da mercoledì 4 a sabato 14 luglio 2018

Dove: Service Center Sampdoria, Ricevitorie Listicket abilitate, online (www.listicket.com) e Call Center Listicket al numero 892101.

Info: fase riservata agli abbonati 2017/18 dei settori Distinti e Tribuna Inferiore. L’abbonato che volesse cambiare posto/settore potrà farlo in questa fase per i settori e posti disponibili (non in prelazione) solo ed esclusivamente recandosi presso il Service Center di via Cesarea 97r.

2ª fase – PRELAZIONE ABBONATI TRIBUNA SUPERIORE

Quando: da martedì 17 a sabato 21 luglio 2018

Dove: Service Center Sampdoria.

Info: Fase riservata agli abbonati 2017/18 del settore Tribuna Superiore che potranno esercitare il diritto di prelazione per il settore Distinti a tariffa agevolata o per un altro settore (esclusa la Gradinata Sud) solo ed esclusivamente recandosi presso il Service Center Sampdoria di via Cesarea 97r.

3ª fase – PRELAZIONE ABBONATI GRADINATE E VENDITA LIBERA

Quando: da martedì 24 luglio a sabato 18 agosto 2018

Dove: Service Center Sampdoria, Ricevitorie Listicket abilitate, online (www.listicket.com) e Call Center Listicket al numero 892101.

Info: Fase riservata agli abbonati 2017/18 dei settori Gradinata Sud e Gradinata Nord e vendita contestuale di nuovi abbonamenti per tutti i settori disponibili ad esclusione della Gradinata Sud e Tribuna Superiore. Gli eventuali posti non rinnovati in fase di prelazione di Gradinata Sud non verranno messi in vendita libera per poter consentire l’acquisto dei biglietti per la singola partita.

La società informa che i titoli di ingresso saranno emessi secondo le seguenti modalità:

ABBONAMENTO DIGITALE – associato direttamente a SAMPCARD, sarà l’unico titolo d’accesso allo stadio. Contestualmente verrà rilasciato all’abbonato un tagliando “segnaposto” come ricevuta dell’avvenuta transazione e al fine di identificare il proprio posto all’interno dello stadio. Abbonamento sottoscrivibile presso Service Center di via Cesarea 97r, presentando il supporto originale SAMPCARD, oppure presso le ricevitorie Listicket autorizzate U.C. Sampdoria o presso l’intera rete di vendita Listicket sul territorio nazionale denominata “Rete Calcio Ospiti” (elenco disponibile sul sito internet www.listicket.com). Oltre a SAMPCARD occorrerà presentare all’operatore anche un valido documento d’identità in originale e il modulo di richiesta compilato e firmato. Sarà inoltre possibile sottoscrivere l’abbonamento attraverso internet collegandosi a www.listicket.com (informazioni e costi presenti direttamente sul sito: vedere spazio dedicato) o tramite call center Listicket al numero 892101. Gli abbonati 2017/18 in possesso di SAMPCARD scaduta o in scadenza entro il 31/08/2018 potranno rinnovare o sottoscrivere un nuovo abbonamento su di essa in quanto le scadenze sono prorogate al 30/09/2018.

ABBONAMENTO TRADIZIONALE – consentirà il solo accesso allo stadio per le gare casalinghe e non garantisce l’acquisto di biglietti per le gare disputate in trasferta soggette a restrizioni da parte degli organi di P.S. L’abbonamento tradizionale non dà inoltre diritto ad eventuali promozioni di marketing e di fidelizzazione che la società potrà effettuare durante la stagione sportiva. L’abbonamento sarà sottoscrivibile solo ed esclusivamente presso il Service Center di via Cesarea 97r presentando oltre ad un valido documento d’identità, l’abbonamento alla stagione 2017/18 (se in prelazione) ed il modulo di richiesta compilato e firmato. L’abbonamento tradizionale potrà comunque essere caricato in “digitale” in qualsiasi momento anche su SAMPCARD, la quale diverrà pertanto l’unico titolo d’accesso allo stadio.

I moduli per la richiesta di abbonamento sono reperibili:

In formato elettronico scaricabile qui oppure cartaceo presso il Service Center di via Cesarea 97r.

L’U.C. Sampdoria ricorda che ogni tifoso potrà sottoscrivere fino ad un massimo di 4 abbonamenti presentando i relativi documenti d’identità e gli eventuali abbonamenti della stagione 2017/2018 (se in prelazione).

ABBONAMENTO DILAZIONATO: QUEST’ANNO SI PUÒ

L’U.C. Sampdoria, grazie all’accordo con Cofidis, ti permette di dilazionare il pagamento dell’abbonamento 2018/2019, senza costi né interessi, scegliendo tra la dilazione a 3 o a 6 mesi, con PagoDIL di Cofidis; è facile e veloce, una volta scelta la tipologia di abbonamento fai tutto direttamente alla cassa del Service Center tramite POS.

Clicca qui per tutte le informazioni.

TARIFFE SPECIALI

ABBONAMENTO ROSA

Abbonamento dedicato a tutte le donne nate dal 01/01/1954 al 31/12/2000.

ABBONAMENTO OVER 65

Abbonamento dedicato ai sostenitori nati prima del 31/12/1953.

ABBONAMENTO UNDER 18

Abbonamento dedicato a tutti i ragazzi nati dal 01/01/2001 al 31/12/2013.

ABBONAMENTO UNDER 12

Abbonamento dedicato a tutti i bambini nati dal 01/01/2007 al 31/12/2013 (l’abbonamento non sarà cedibile).

TARIFFA UNIVERSITARI

Abbonamento al prezzo di 130,00 euro per il settore Distinti dedicato agli studenti universitari con età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti. L’abbonamento è sottoscrivibile solo ed esclusivamente presso il Service Center di via Cesarea 97r presentando il tesserino universitario e un documento d’identità.

NON DEAMBULANTI ED INVALIDI 100%

Abbonamento per il settore Distinti a tariffa agevolata, 20,00 euro per Invalidi 100% e non deambulanti. Al medesimo prezzo sarà possibile per l’accompagnatore acquistare sempre a tariffa agevolata di 20,00 euro un abbonamento per il medesimo settore (Distinti 108 e 101). L’abbonamento sottoscrivibile solo presso il Service Center di via Cesarea 97r previa presentazione del certificato di invalidità rilasciato da parte dell’Unità/Azienda Sanitaria “Commissione Invalidi”. L’accompagnatore potrà utilizzare l’abbonamento esclusivamente insieme al titolare.

Per i bambini nati dopo il 01/01/2014 è previsto l’ingresso gratuito.