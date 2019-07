Gravi problemi di salute per Mihajlovic, il "tifo" di Mancini: «Sinisa, sei troppo forte»

Gravi problemi di salute per Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna con un passato in blucerchiato, prima come giocatore (110 presenze e 12 gol tra il 1994 e il 1998) e poi in panchina (tra il 2013 e il 2015).

Il tecnico serbo, nato a Vukovar il 20 febbraio 1969, secondo le notizie riportate da alcuni media emiliani, non si trova con la squadra felsinea nel ritiro di Castelrotto in Trentino Alto Adige, ufficialmente perché influenzato. Alla base dell'assenza, però, sembrano esserci problemi più gravi, che potrebbero costringere Mihajlovic a lasciare la panchina bolognese per potersi curare nel migliore dei modi. L'allenatore e la società dovrebbero parlare ufficialmente, e chiarire la situazione, in una conferenza stampa fissata per le ore 16 di sabato 13 luglio 2019. Dopo le esperienze tra Milan e Torino il tecnico serbo era tornato al Bologna nel gennaio del 2019 conquistando una salvezza che, a un certo punto della stagione, sembrava difficilissima.

Tanti i messaggi di incoraggiamento arrivati a Mihajlovic, tra questi quello dell'allenatore della nazionale (ed ex compagno di squadra del serbo prima nella Samp e poi nella Lazio) Roberto Mancini che ha postato sulla propria pagina Instagram un collage di foto insieme scrivendo "Mihajlovic sei troppo forte, questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel".