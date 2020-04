VIDEO | Serie A review, Giornata 4: Sampdoria-Torino 1-0, gol di Gabbiadini

Continua il nostro viaggio nella Serie A, per rivivere le migliori partite di Genoa e Sampdoria in questa stagione. Dopo i 4 punti del Grifone nelle prime due giornate e i due ko dei blucerchiati, la terza giornata non regala buone notizie, Genoa ko in casa con l'Atalanta (non basta l'illusorio pareggio di Criscito nel recupero) e la Samp cade 2-0 a Napoli, ma alla quarta giornata arriva la prima vittoria blucerchiata, la prima targata Di Francesco, 1-0 al Torino con la rete decisiva di Manolo Gabbiadini.

Per il Genoa quarta giornata amara, un 3-1 a Cagliari tutto nel finale, con Kouamè che ancora una volta aveva illuso il Grifone di un pari sfumato negli ultimi minuti. (qui il video).

Rivediamo quindi la prima fondamentale vittoria della Sampdoria, un gol da tre punti per Manolo Gabbiadini.