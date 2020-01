Calciomercato: Samp Tonelli è tornato, Genoa ecco Eriksson

Giornata di ufficialità sul fronte calciomercato a Genova. La Sampdoria (ri)presenta Lorenzo Tonelli, tornato in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli.

L'ufficialità è arrivata con un foto attraverso il proprio sito internet. Per Tonelli si tratta di un ritorno dopo le 19 presenze in blucerchiato nella scorsa stagione (con un gol).

Colpo svedese invece per il Genoa, torna in Italia dopo una breve esperienza a Cagliari Sebastian Eriksson. Il calciatore è stato acquisito a titolo definitivo agli svedesi del Goteborg. Centrocampista classe 1989 ha già svolto il primo allenamento in maglia rossoblù. Nel Cagliari 29 presenze dal 2011 al 2014.

L'arrivo di Eriksson potrebbe liberare Cassata su sui avrebbe messo gli occhi a sorpresa la Fiorentina. In attacco è vivo l'interesse per Younes, chiuso a Napoli dal probabile arrivo di Politano.