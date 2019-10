Panchine Serie A: il Genoa tiene Andreazzoli; Garcia dice no, Samp su Ranieri

Continua il caos in casa Sampdoria e Genoa in seguito all'ultima nefasta giornata di campionato. Sembra però esserci una certezza sulla panchina dei rossoblù, dopo i no di Gattuso e Pioli, Preziosi avrebbe deciso per confermare Aurelio Andreazzoli, atteso però da una sfida di fuoco domenica prossima dopo la sosta senza difesa contro il Parma.

Rebus infinito invece per quanto riguarda la Samp che dopo la risoluzione del rapporto con Di Francesco è rimasta senza allenatore. Due giorni fa il nome più in voga era quello di Beppe Iachini, ieri sembrava invece Gianni De Biasi ad essere in pole. Oggi, giovedì 10 ottobre, Claudio Ranieri sembra aver scavalcato tutti e voci non confermate parlano di un incontro in serata tra la dirigenza blucerchiata e l'ex allenatore della Roma. Nelle ultime ore è arrivato il No anche di Rudi Garcia.