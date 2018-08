"Sampdoriani per Genova": allo stadio le magliette per aiutare gli sfollati

Domenica 2 settembre 2018 si gioca Sampdoria-Napoli alle ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris, debutto stagionale dei blucerchiati davanti ai propri tifosi dopo la sconfitta all'esordio a Udine. Per l'occasione la Federazione dei club blucerchiati e i Gruppi della Sud hanno lanciato un'iniziativa per raccogliere fondi in favore delle famiglie sfollate dopo il crollo di ponte Morandi.

«14/08/2018. Il dolore, la rabbia, il silenzio - hanno scritto in un comunicato firmato Federclubs e Gruppi della Sud - e poi il desiderio di ripartire, la speranza, la voglia di rimboccarci le maniche e fare la nostra parte, da sampdoriani: è da queste emozioni che nasce la nostra iniziativa a favore di chi tanto ha perso nel tragico crollo di ponte Morandi. Domenica, in occasione di Sampdoria-Napoli, saremo presenti in tutti i settori dello stadio per la vendita di magliette (offerta minima 5 euro) il cui ricavato, dedotti i costi di realizzazione, sarà destinato a progetti che seguiremo in prima persona ed in ogni fase, relazionandovi come nostra abitudine passo dopo passo, e destinati alle famiglie più duramente colpite dal disastro del 14 agosto».