Allenamenti: Samp agli ordini di Ranieri, Genoa out solo Radovanovic

In attesa del “sì” definitivo del Governo sul nuovo protocollo stilato dalla Serie A, Sampdoria e Genoa continuano ad allenarsi nei rispettivi quartieri generali.

A Bogliasco ormai è già la terza settimana di sedute, ma da ieri, lunedì 18 maggio, si rivede anche Claudio Ranieri, in gruppo, a distanza di sicurezza, ma apparso visibilmente felice di ritrovare i suoi ragazzi.

Insieme a lui anche i componenti dello staff tecnico, il direttore sprortivo Carlo Osti e il responsabile scouting Riccardo Pecini. Un solo assente, l'infortunato Alex Ferrari.

Primi scatti anche dal Pio, sul sito rossoblù le immagini di Andrea Masiello, ma sono stati presenti e ovviamente scaglionati alla ripresa, eccezion fatta per Radovanovic, ancora in Serbia per la riabilitazione post infortunio.

Intanto il ministro Spadafora dà una nuova speranza per il 13 giugno, data di fatto stroncata dal nuovo Dcpm che vieta le manifestazioni sportive almeno fino al 14 giugno. Ma per la Serie A potrebbe arrivare una deroga in caso di una diminuzione notevole dei contagi e di un miglioramento cospicuo per quanto concerne la situazione generale in Italia.