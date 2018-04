Sampdoria-Genoa, il derby si avvicina: possibili sorprese di formazione

Cresce l'attesa, manca pochissimo ormai. Sabato sera alle ore 20.45 calcio d'inizio per Sampdoria-Genoa, il derby della Lanterna. Scelto l'arbitro, sarà Massa di Imperia. Ballardini e Giampaolo, dopo le rispettive vittorie nei recuperi, valutano diverse opzioni di formazione e non sono escluse sorprese.

QUI SAMP Alvarez non ce la fa e non sarà del match. Quagliarella stringe i denti e ci sarà, al suo fianco Zapata. Ramirez e Caprari si giocano una maglia da titolare, ma il primo è in pole. Regini e Murru per la fascia sinistra, nonostante il recupero di Strinic.

QUI GENOA Il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Medeiros, migliore in campo nel match vinto contro il Cagliari, non solo per il gol. Unico sicuro del posto sarà Pandev, al suo fianco ballottaggio tra Lapadula, Taarabt e proprio Medeiros. Torna Rigoni in mediana, Spolli si riprende il posto in difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru (Regini); Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo.

Genoa: Perin; Spolli, Biraschi, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Hiljemark, Bertolacci, Laxalt; Lapadula (Medeiros), Pandev. All. Ballardini.

Arbitro: Massa.

Calcio d'inizio: sabato ore 20.45, stadio Luigi Ferraris, Genova.