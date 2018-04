Sampdoria-Genoa 0-0, il pagellone del derby: spettacolo zero, si salvano Zukanovic e Silvestre

Derby senza gol ed emozioni, Sampdoria-Genoa termina 0-0. Un punto per uno, ma è pari a zero lo spettacolo offerto dalle due squadre. Prova a fare qualcosina in più la Samp, ma i tiri in porta si contano sulle dita di una mano (leggi la cronaca). Gara davvero mediocre, difficile salvare o esaltare la prestazione di qualcuno. Buona, senza ombra di dubbio, la prova offerta dai centrali delle due squadre, su tutti Zukanovic, Spolli e Silvestre. Malissimo i terzini blucerchiati, ma ormai non è una novità. Sufficiente l'attacco della Samp, mentre quello del Genoa avrebbe potuto fare qualcosa in più.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo di Genoa e Sampdoria.