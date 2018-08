Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa rinviate: è ufficiale

Rinviate Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Ora è ufficiale. La Lega Serie A ha accolto la richiesta di Massimo Ferrero e dei supporters genovesi e ha optato per il rinvio a data da destinare di entrambe le gare in programma domenica alle 20.30 per la prima giornata di Serie A a causa della tragedia che ha colpito la città con il crollo del Ponte Morandi.