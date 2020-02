Coronavirus, rinviata Inter-Samp

Inter-Samp rinviata. La partita in programma per domani domenica 23 febbraio non si giocherà, dopo i casi di coronavirus registrati in Lombardia e in Veneto.

Le disposizioni sono arrivate dal premier Conte e dal sindaco di Milano, Beppe Sala.

"Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano", ha scritto su Facebook il primo cittadino.

"La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati.

Domani mattina in Prefettura rifaremo il punto" .

Il club blucerchiato: “In attesa delle indicazioni ufficiali di LegaSerieA come prevede regolamento“.