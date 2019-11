Salernitana-Entella 2-1: ancora Poli, ma questa volta non basta

Ancora un gol di Poli, esattamente come contro il Cosenza, ma questa volta non basta. La Virtus Entella cade 2-1 a Salerno in una sfida che si accende nel finale con due reti della Salernitana e dopo il gol di Poli un'occasione clamorosa per la Virtus parata da Micai.

Primo tempo senza reti, nel finale ingenuità di Crialese che concede una punizione dal limite ai campani, Maistro non perdona. Pochi minuti più tardi eurogol di Jallow. Sembra finita. E invece Poli trova con un gran colpo di testa la rete che regala pathos ai recupero. La Virtus avrebbe anche la palla del 2-2, ma Nizzetto viene ipnotizzato da Micai. E l'Entella torna a Chiavari con zero punti e molti rimpianti.

TABELLINO

SALERNITANA-ENTELLA 2-1

Reti: 80' Maistro, 83' Jallow, 89' Poli

Salernitana: Micai; Pinto (85' Jaroszynski), Migliorini, Karo; Kiyine, Maistro (87' Odjer), Di Tacchio, Akpa Akpro, Lombardi; Kallow, Gondo (91' Djuric). All. Ventura.

Entella: Contini; Coppolaro, Poli, Chiosa (46' Crialese); Eramo, Schenetti, Adorjan (85' Currarino), Nizzetto, Sala; Mancosu, De Luca (68' Morra). All. Boscaglia.

Arbitro: Dionisi.

Note: ammoniti Schenetti, Adorjan, Maistro, Crialese e Jallow.

RISULTATI

Spezia-Chievo 0-0, Ascoli-Venezia 1-1, Crotone-Perugia 2-3, Livorno-Juve Stabia 2-1, Pescara-Pisa 3-0, Salernitana-Entella 2-1. Domenica: Cittadella-Frosinone, Pordenone-Trapani e Benevento-Empoli. Lunedì: Cosenza-Cremonese