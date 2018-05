Salernitana-Entella 1-0: sconfitta che brucia, salvezza sempre più difficile

Si fa sempre più dura. La Virtus Entella perde sul campo della Salernitana e al momento sarebbe retrocessa direttamente in Serie C. Decisiva la rete di Bocalon nella ripresa dopo l'errore di Currarino (il giocatore termina la sfida in lacrime per l'errore commesso).

Primo tempo equilibrato, ma meglio i campani, pericolosi con Rosina. Nella ripresa Paroni salva il risultato in più occasioni, ma non può nulla su Bocalon. Ko pesante visti i pareggi delle dirette concorrenti, ma la classifica resta cortissima. Servirà il miracolo sabato prossimo nel match interno con il Frosinone per poi giocarsi tutto a Novara.

TABELLINO

Salernitana-Entella 1-0

Rete: 53' Bocalon

Salernitana: Radunovic; Schiavi, Casasola, Mantovani; Vitale (73' Popescu), Minala (46' Odjer), Akpo, Tuia, Rosina; Sprocati, Bocalon (85' Signorelli). All. Colantuono.

Entella: Paroni; Benedetti (67' Crimi), Ceccarelli, Pellizzer; Ardizzone (72' De Luca), Acampora (56' Nizzetto), Troiano, Belli, Currarino; Petkovic, La Mantia. All. Aglietti.

Arbitro: Rapuano.

Note: ammoniti Schiavi, Currarino, Benedetti, De Luca e Belli.