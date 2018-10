Cus Genova in cerca di conferme dopo l'esordio positivo

Dopo i risultati positivi dello scorso weekend, le squadre del Cus Genova puntano alla continuità. Il calendario del rugby prevede il derby con Recco. Per i ragazzi del basket c'è Sarzana, Romagnano per il volley e Genova 80 nell'hockey. Di seguito il dettaglio degli impegni delle sezioni.

Rugby

Dopo il successo contro Cus Milano, il Cus Genova Rugby di Edd Thrower si prepara alla seconda partita di questo nuovo campionato di Serie A. Avversario di giornata, domenica, sarà il Recco in trasferta alle 15.30. Primo derby della stagione in un terreno ostico come quello dei cugini recchesi. Impegno contro il Cus Pavia Rugby, invece, per la squadra Cadetta allo stadio Carlini.

Pallavolo

Grandissimo entusiasmo intorno al Cus Genova Volley di Gerry Grotto, reduce dalla vittoria per 3-0 contro Busseto all'esordio nel campionato nazionale di Serie B al Palacus settimana scorsa. Questo weekend, invece, prima trasferta per i Biancorossi. Sabato alle 17.30 gli Universitari affronteranno Romagnano. Una compagine anch'essa neo promossa come i genovesi.

Pallacanestro

Primo big match in campionato per il Cus Genova Basket, vittorioso all'esordio in Serie C Silver nel derby contro l'Ardita Juventus. Nella giornata di sabato, alle 18.45, arriva al Palacus una delle favorite per la vittoria del campionato: Sarzana di coach Ricci. Dal canto loro gli Universitari sono imbattuti in Regular Season da più di mille giorni. La sfida si preannuncia interessante, specie considerando che potrebbe costituire un antipasto dei Playoff.

Hockey

Domenica il Cus Genova Hockey di mister Cappelli affronta il Genova Hockey 1980, gara valida per il campionato di Serie B. Nonostante sia solo metà ottobre si tratta già del terzo incontro tra le due formazioni in questa stagione: in entrambi i precedenti Ardini e compagni sono usciti vincitori, con un saldo complessivo di 8 goal segnati e 0 subiti, numeri che però non raccontano a fondo della difficoltà con cui sono state ottenute le due vittorie, complice un "Genova 80" tenace e grintoso. Appuntamento quindi domenica alle 9 a Lagaccio.