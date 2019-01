Roma-Entella 4-0: giallorossi troppo forti, Virtus fuori dalla Coppa a testa alta

Niente impresa. Anche l'ultima ligure rimasta in Coppa Italia alza bandiera bianca. Dopo l'eliminazione della Sampdoria ai supplementari col Milan, esce di scena anche la "cenerentola" della competizione, la Virtus Entella.

Uscita di scena a testa alta per i chiavaresi. Vince la Roma 4-0, troppo netto il divario tra le due squadre, ma per l'Entella resta la soddisfazione di essere arrivata agli Ottavi e aver giocato in uno stadio importante come l'Olimpico con una gran tifoseria a seguito. Due gol per tempo, di Schick dopo un minuto e di Marcano nel recupero del primo tempo. Ancora Schick e Pastore nella ripresa. Liguri vicini alla rete della bandiera nel finale. Ma al triplice fischio saranno solo applausi.

TABELLINO

ROMA-ENTELLA 4-0

Reti: 1’ e 47’ Schick, 47’ pt Marcano, 74’ Pastore.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Juan Jesus (10’ Marcano), Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini (82’ Riccardi); Under (76’ Zaniolo), Pastore, Kluivert; Schick. A disposizione: Fuzato, Greco, Lu. Pellegrini, Dzeko, Santon, Coric, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Entella (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizzer, Baroni, Cleur; Eramo, Paolucci (70’ Paolucci), Nizzetto; Adorjan (46’ Icardi); Mota Carvalho, Caturano (46’ Mancosu). A disposizione: Massolo, Crialese, Benedetti, Puntoriere, Petrovic, De Santis, Di Cosmo, Martinho, Bonini. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Arbitro: Di Paolo di Avezzano.

Note: ammoniti Marcano, Eramo e Baroni.

COPPA ITALIA TABELLONE QUARTI DI FINALE (campo di casa da sorteggiare)

Milan-Napoli; Inter-Lazio; Fiorentina-Roma; Atalanta-Juventus