Serie A, ancora nessuna certezza: chiesto il risarcimento dei tifosi di Genoa e Samp

C'è grande attesa nel mondo del calcio per scoprire il nuovo comunicato della Lega che probabilmente potrebbe delineare una volta per tutte la sua posizione in merito alla ripresa degli allenamenti e la conseguente prosecuzione della Serie A.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Genoa e Sampdoria aspettano di capire gli sviluppi, ma nel frattempo vengono chiamati in causa dalla politica regionale nella persona di Stefano Anzalone, consigliere comunale di Genova con delega allo sport. Anzalone dichiara di aver scritto una lettera proprio alla Lega Calcio per chiedere il risarcimento dei tifosi di Genoa e Sampdoria: «La Lega deve studiare una forma di risarcimento. In questa discussione sulla riapertura della serie A i grandi assenti sono i tifosi, non per colpa loro ma per la disattenzione di chi governa il calcio. Solo nella nostra città parliamo di quasi 40mila tifosi che hanno fatto sacrifici per dimostrare il loro amore verso Genoa e Sampdoria. Non è accettabile questo silenzio nei loro confronti, per questa ragione ho chiesto in una lettera alla Lega di Serie A di trovare una forma di risarcimento per chi in questi mesi non ha potuto e non potrà seguire le partite allo stadio».