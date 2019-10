Crescere nello sport, Comune e Coni s'impegnano per iniziative rivolte ai minori

Mercoledì 16 ottobre il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Comune di Genova, Giacomo Guerrera e il presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, hanno sottoscritto un protocollo per favorire la partecipazione dei minori allo sport in modo inclusivo. Erano presenti l'assessore alle Pari opportunità Giorgio Viale e il consigliere delegato Stefano Anzalone.

L'accordo, sulla base della la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di New York del 20 novembre 1989, prevede la promozione di campagne congiunte di sensibilizzazione e di promozione di sani stili di vita, sui temi della sicurezza in rete e per attivare percorsi di informazione rivolti ai tecnici e agli operatori sportivi delle Federazioni.

Il Coni, in qualità di Ente Pubblico preposto al governo dell'attività sportiva nazionale, è 'autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale' e si attiverà, attraverso la Scuola Regionale dello Sport, per promuovere iniziative e progetti per diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e in particolare il diritto allo sport.

«Insieme con il Comune - spiega il presidente del Coni, Antonio Micillo - e con il necessario supporto delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva intendiamo portare lo sport là dove ci possono essere situazioni di disagio giovanile, degrado sociale, per offrire ai minori un'occasione di riscatto e di crescita».