Pallanuoto, Pro Recco in finale di Champions

La Pro Recco è in finale di Champions League dopo aver battuto lo Jug Dubrovnik 9-8. Due anni di sconfitte in semifinale contro i croati vengono cancellate da questa dolce notte genovese. Una battaglia in acqua con tanti colpi proibiti, inevitabile proseguimento di una sfida infinita negli appuntamenti che contano. Questa sera alla Sciorba si gioca per la coppa: alle 20.30 i campioni d'Italia affronteranno l'Olympiacos.

Padroni di casa quasi sempre davanti nel punteggio, salvo nel terzo tempo quando lo Jug si porta sul 4-5. Ma Tempesti si dimostra ancora una volta una sicurezza fra i pali della sua squadra e la tripletta di Filipovic, compreso il rigore del 9-7, impreziosiscono una serata speciale per i ragazzi di Vujasinovic. Nel finale Ivankovic a 28 secondi dalla sirena mette in rete sfruttando l'espulsione temporanea di Di Fulvio, ma la Pro Recco è abile a conservare il vantaggio minimo fino alla sirena.

«I ragazzi hanno giocato bene - ammette mister Vujasinovic - sapevamo che non bastava quanto avevamo fatto ieri. Siamo stati molto attivi in difesa, in attacco più rilassati, diciamo così. Abbiamo subito molte espulsioni, ma quello che importava era alzare la qualità di gioco. Domani ci aspetta una grande finale, meritata sia per noi sia per loro per quanto espresso in stagione. Speriamo che la coppa rimanga a Genova».

«Dimentichiamo subito questa serata - osserva Filipovic - abbiamo scaricato le pile e adesso dobbiamo pensare a recuperare per la finale. Il secondo posto non ci interessa, ma sappiamo che l'Olympiacos è una grande squadra e non sarà semplice alzare la Champions League».

Gli altri risultati:

Semifinali 5-8 posto

Spandau-Eger 6-10

Szolnok-Brescia 8-7

Semifinale 1-4 posto

Olympiacos-Barceloneta 6-4.