Pordenone-Entella 2-0: la Virtus in trasferta non va, playoff più distanti

La Virtus Entella formato trasferta non funziona. Secondo ko in due gare distanti da Chiavari nel post lock down dell'undici di Boscaglia. Dopo la vittoria interna sulla Salernitana, che aveva riportato vicini i playoff, i diavoli cadono a Trieste contro il Pordenone e scivolano a -3 dall'ottavo posto nella serata in cui il Benevento festeggia il ritorno in Serie A.

Primo tempo equilibrato, zero gol, ma una buona Virtus, nonostante un massiccio turnover. Ma nella ripresa il Pordenone ha qualcosina in più e al 52' passa in vantaggio con Mazzocco su invito di Gavazzi. La reazione della Virtus non è un granché, il Pordenone sfiora più volte il raddoppio, ma arriva solamente nel recupero con il 2-0 di Barison. Venerdì si torna in campo, a Chiavari sfida fondamentale contro il Chievo, per poterci credere ancora.

TABELLINO

PORDENONE-ENTELLA 2-0

Reti: 52' Mazzocco, 91' Barison

Pordenone: Di Gregorio; Gasbarro (70' De Agostini), Bassoli, Barison, Vogliacco; Pobega, Burrai, Mazzocco (81' Pasa); Gavazzi (73' Tremolada); Candellone (81' Zammarini), Ciurria. All. Tesser.

Entella: Borra; De Col, Chiosa, Pellizzer, Crialese (68' Sala); Settembrini (82' Toscano), Mazzitelli, Paolucci; Dezi (64' Schenetti); De Luca G. (64' Morra), Mancosu (64' Rodriguez). All. Boscaglia.

Arbitro: Rapuano.

Note: ammoniti Pobega, Paolucci, Candellone, Settembrini, Dezi e De Agostini.