Pisa-Entella 0-2: impresa Virtus al Garibaldi, è di nuovo zona playoff

Seconda vittoria consecutiva per la Virtus Entella che si scrolla definitivamente di dosso la crisi e firma il colpo esterno a Pisa. Un gol per tempo, tre punti e quota 22 in classifica, il ché vuol dire zona playoff.

Sblocca il match nel primo tempo il solito Giuseppe De Luca che si invola in contropiede e fredda Gori. Nella ripresa sofferenza Virtus, clamorosa traversa di Benedetti nel Pisa e un finale da vivere in 10 contro 11 per l'ingenua seconda ammonizione presa proprio dalla "zanzara" De Luca, reo di aver tirato in porta dopo il fischio dell'arbitro.

Sofferenza, ma al 95' dopo alcune paratone di Contini arriva il liberatorio 2-0 di Toscano servito nello spazio da Schenetti. Game Over all'Arena Garibaldi, esulta l'Entella che torna a credere nel sogno playoff.

TABELLINO

PISA-ENTELLA 0-2

Reti: 28' De Luca G., 95' Toscano

Pisa: Gori; Lisi, Benedetti, Aya, Birindelli; Marin (80' Giani), De Vitis, Gucher; Siega (58' Minesso); Masucci (70' Fabbro), Moscardelli. All. D'Angelo,.

Entella: Contini; Coppolaro, Chiosa, Poli, Crialese; Settembrini (58' Toscano), Paolucci, Eramo; Schenetti; De Luca G., De Luca M. (66' Mancosu). All. Boscaglia.

Arbitro: Massimi.

Note: espulso De Luca G. all'80' per doppia ammonizione; ammoniti Birindelli, Eramo, De Luca M., Settembrini, Toscano, Contini e Aya.