Pallanuoto: il Quinto torna in serie A1

Dopo solo un anno il Quinto torna in serie A1 di pallanuoto. In gara 3 contro Salerno, disputata nel catino bollente delle piscine di Albaro, i ragazzi di coach Luccianti hanno fissato il risultato sul 9-8, conquistando la promozione. Quattro le reti messe a segno di Gitto.

Il successo contro Salerno corona una stagione straordinaria, fatta di venticinque vittorie (di cui ventiquattro consecutive) e due pareggi in ventisette partite disputate.

Quinto: Pellegrini, Percoco, Villa, Mugnaini 1, Brambilla Di Civesio, Bianchi 1, Gavazzi 2, Palmieri, Boero 1, Bittarello, Gitto 4, Amelio, Baldineti. All. Luccianti.

Salerno: Santini, Luongo 2, Agostini 1, Polifemo, Scotti Galletta, Gallozzi 3, Fortunato, Cupic, Saviano, Parrilli 2, Spatuzzo, Pica, Lauria. All. Citro.

Arbitri: Navarra e Petronilli.

Note: parziali 1-2, 2-2, 3-2, 3-2. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Genova 4/13, Salerno 3/12 . Spettatori: 1200. Espulsi nel quarto tempo Fortunato (S) e Bianchi (G) per gioco scorretto.