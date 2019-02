Olimpiadi invernali over 50: terzo posto per la squadra di Genova

Ottimo terzo posto per la squadra genovese alle Olimpiadi invernali organizzate da 50&Più, dedicate agli sportivi over 50 e non che amano cimentarsi nelle discipline ad alta quota e che si sono svolte a a Sansicario in provincia di Torino, nel comprensorio sciistico della Vialattea. Gli atleti, divisi per fasce d'età, sono stati impegnati nelle gare di slalom (doppia manche), sci di fondo classico, sci di fondo pattinato e camminata di regolarità.

Ad aggiudicarsi il trofeo con 256 punti la la squadra provinciale di Lucca, seguita da quella di Vicenza (184,50) e dai genovesi con 109.50. «Si tratta di un risultato semplicemente incredibile - ha dichiarato Brigida Gallinaro, presidente della 50&Più provinciale di Genova - Il merito straordinario è dei due nostri atleti Guido Angelini e Gian Piero Penne che insieme sono riusciti ad ottenere un risultato così inaspettato. Sono il fiore all'occhiello delle nostre competizioni sportive». Un terzo posto molto avvincente visto che la squadra provinciale di Roma si è classificata quarta a soli 4 punti di distacco da Genova.

Per quello che riguarda invece le classifiche individuali ottimo secondo posto tra gli uomini per il genovese Guido Angelini, 70enne che ha conquistato 70 punti. Meglio di lui sono il 69enne Nicola Fontana di Tonezza del Cimone in provincia di Vicenza che ha conquistato 95 punti. Terzo gradino del podio, infine per Piero Bertolani di Lucca (69 punti). Nella cassifica femminile invece ha trionfato Serenella Angelilli di Roma (59 punti) seguita da Loretta Missaggia di Vicenza con 41 e Silvia Paola Chiaratti di Roma con 26 punti.

Questa terza edizione ha confermato il trend di crescita registrato nella precedente edizione con un aumento delle squadre provinciali partecipanti: 18 rispetto alle 14 del 2018 e 11 della prima edizione. Inoltre, per la prima volta, alle Olimpiadi invernali di 50&Più ha partecipato anche un gruppo di atleti under 50. Salutata la III edizione delle Olimpiadi invernali, il prossimo appuntamento è con la XXVI edizione delle Olimpiadi estive di 50&Più che si terrà a Marina di Pisticci in Basilicata, a 30 km da Matera Capitale europea della cultura 2019.