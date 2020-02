Olimpiadi invernali over 30, coppia genovese conquista l'oro

Si sono concluse nella cornice innevata di Innsbruck in Austria, presso il complesso sportivo Olympiahalle, le Olimpiadi invernali dedicate agli over 30. Per la categoria danza sul ghiaccio ha trionfato una coppia genovese, il 60enne Mario Magnasco e la 30enne Sara Castiello.

Dal 10 al 19 fennaio 2020 Innsbruck ha ospitato il più grande evento sportivo invernale per over 30 con più di tremila atleti, 13 discipline e 700 volontari.

Sara Castiello, della provincia di Genova, ha commentato: «È il primo anno che partecipiamo alle Olimpiadi invernali ed è stata una grande soddisfazione tanto più che ci alleniamo a Genova solo 4 mesi all'anno nella pista del Porto Antico».