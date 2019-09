Genova ospiterà la finale di 'The Ocean Race'

Genova ospiterà la tappa finale della Ocean Race nel 2022. L'annuncio è stato dato oggi al Salone nautico dal sindaco Marco Bucci e dal presidente della nota regata transoceanica, Richard Brisius.

«La città di Genova è orgogliosa, felice e pronta per la Ocean Race. Ospitare un evento così importante mostra la grande visibilità e il riconoscimento che la città sta ottenendo su scala globale - ha affermato il sindaco Bucci -. È un successo che nasce dalle caratteristiche uniche del nostro territorio, dal nostro patrimonio marittimo di lunga data e dall'incredibile potenziale di infrastrutture che possiamo offrire. Non vediamo l'ora di mostrare Genova a tutto il mondo, faremo tutto per renderlo il traguardo più memorabile ed emozionante nella storia della Ocean Race».

L'edizione 2021-2022 della Ocean Race vedrà due classi di barche in competizione per la prima volta in 25 anni: la Imoca 60, altamente tecnologica, e la VO65 che ha prodotto prestazioni da record nell'ultima edizione con arrivo a L'Aia. La regata partirà da Alicante, in Spagna, alla fine del 2021 e arriverà a Genova nel giugno 2022. La rotta completa sarà svelata nelle prossime settimane.