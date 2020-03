Serie A: nuovo colpo di scena, subito Samp-Verona e Milan-Genoa

Ormai sta diventando una telenovela. Cambia ancora una volta il calendario della Serie A, si attende solo l'ufficialità, ma i rinvii di domenica scorsa dovrebbero essere recuperati subito questo weekend, facendo slittare tutto il calendario della A fino al 18 maggio quando verrà inserito un turno infrasettimanale.

Tanti quindi i cambiamenti per Sampdoria e Genoa, già a partire da questo weekend, quando la Sampdoria affronterà il Verona (e non più la Roma in trasferta) e il Genoa che farà visita al Milan (e non giocherà in casa con il Parma). La Lega avrebbe optato per Sampdoria-Verona in anticipo per la serata di sabato 7 marzo alle ore 20.45 e per posticipare Milan-Genoa a lunedì 9 marzo alle ore 18.30.

Resta avvolta nel mistero invece la data del recupero di Inter-Sampdoria, tanto dipenderà dall'andamento nerazzurro in Coppa Italia e Europa League. Ed è proprio l'Inter la vera incognita di questi recuperi, viste le proteste veementi pubblicate ieri sui social dal patron Zhang, proteste che potrebbero di fatto far saltare tutto il banco.

Ecco tutte le date.

26ª giornata:

- sabato 7 marzo Sampdoria-Verona (20,45)

- domenica 8 marzo Udinese-Fiorentina (20,45)

- lunedì 9 marzo Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (18,30) e Juventus-Inter (20,45)

27ª giornata:

- venerdì 13 marzo Verona-Napoli (18,45) e Bologna-Juventus (20,45)

- sabato 14 marzo Spal-Cagliari (15), Genoa-Parma (18) e Torino-Udinese (20,45)

- domenica 15 marzo Lecce-Milan (12,30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (15), Inter-Sassuolo (18) e Roma-Sampdoria (20,45)

Recuperi:

- mercoledì 18 marzo Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo (18,30)

28ª giornata:

- venerdì 20 marzo Lazio-Fiorentina (20,45)

- sabato 21 marzo Brescia-Genoa (15), Sampdoria-Bologna (18) e Juventus-Lecce (20,45)

- domenica 22 marzo Cagliari-Toro (15), Milan-Roma (18) e Parma-Inter (20,45)

29ª giornata: 4 aprile

30ª giornata: 11 aprile

31ª giornata: dal 17 al 19 aprile

32ª giornata: dal 21 al 23 aprile

33ª giornata: dal 24 al 26 aprile

34ª giornata: dal 1 al 3 maggio

35ª giornata: dal 9 al 10 maggio

36ª giornata: dal 12 al 14 maggio

37ª giornata: dal 16 al 17 maggio

38ª giornata: dal 23 al 24 maggio