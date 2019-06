Nazionali: Quagliarella titolare contro la Grecia, Piatek batte Pandev

Weekend di calcio internazionale, Sampdoria e Genoa come di consueto saranno spettatori interessati a diverse gare che vedranno coinvolti propri giocatori. Su tutte Grecia-Italia, con Fabio Quagliarella pronto a vivere la partita da protagonista. Sembra infatti che Roberto Mancini sia intenzionato a schierare il capitano blucerchiato dal primo minuto in un tridente con Bernardeschi e Chiesa.

NAZIONALI SAMP Riflettori puntati su Fabio Quagliarella, dopo la stagione da urlo con i colori blucerchiati il capitano doriano è stato chiamato da Mancini ed è pronto a vivere da protagonista la sfida in terra greca. Ma non è l'unico protagonista delle qualificazioni made in Samp. Ekdal inamovibile e capitano della Svezia reduce dal 3-0 su Malta; lo stesso dicasi per i polacchi Bereszynski e Linetty, il primo in campo con la Polonia che ha vinto sulla Macedonia, il secondo in panchina. Belec in panchina con la sua Slovenia, mentre Praet festeggia per la convocazione con il suo Belgio. Andersen e Audero pronti a vivere l'esperienza dell'Under 21 rispettivamente con Danimarca e Italia.

NAZIONALI GENOA Pandev convocato con la Macedonia ma sconfitto per 1-0 proprio per via del gol dell'ex compagno Piatek, Zukanovic pronto con la Bosnia a sfidare la Finlandia. Radu chiamato dalla Romania, Lerager convocato dalla Danimarca, ma zero minuti per lui contro l'Irlanda. Male anche Lazovic, pochi minuti nella disfatta della sua Serbia contro l'Ucraina (0-5).