Duri, ma non di cuore, la MMA per Genova: incasso a vittime Ponte Morandi

Il mondo delle MMA (arti marziali miste) si schiera a fianco di Genova e dei genovesi. Le MMA sbarcano in Italia e sabato, a partire dalle 22.00, all’RDS Stadium di Genova andranno in scena i cinque incontri della main card di Bellator MMA 221, in onda su DAZN con il commento di Alex Dandi.

Il match clou, nonché quello conclusivo, vedrà il 37enne romano Alessio “Legionarius” Sakara affrontare l'agguerrito ventiseienne inglese Kent Kauppinen. L’evento avrà anche uno scopo nobile: l’incasso dell’intera serata, infatti, verrà destinato da Bellator, attraverso le istituzioni locali, alle famiglie delle vittime coinvolte nella tragedia del Ponte Morandi.

