Milano-Sanremo, nuova data per la 'Classicissima di primavera'

Per la Liguria sarebbe stata una grave perdita visto che da diversi anni ormai il Giro d'Italia non è più transitato dalla nostra regione. Ma la 'Classicissima di primavera', la mitica Milano-Sanremo, edizione 2020, si correrà. La data, non ancora ufficiale, ma molto probabile, è quella dell'8 agosto.

Il passaggio della corsa potrebbe anche rappresentare un'importante occasione di rilancio per il turismo in riviera, messo a dura prova dall'emergenza coronavirus. Il Giro d'Italia invece dovrebbe corrersi dal 3 al 25 ottobre, dopo il Tour de France.

La Milano-Sanremo di ciclismo non si è corsa solo nel 1916, 1944 e 1945 in occasione delle due guerre mondiali. L'ultima vittoria italiana risale al 2018 con Vincenzo Nibali, che a 6,5 km dal traguardo lasciò sul posto gli avversari, scollinando sul Poggio da solo con un vantaggio di 15 secondi per poi resistere fino al traguardo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'anno scorso a tagliare per primo il traguardo fu Julian Alaphilippe. A Eddy Merckx il primato delle vittorie in carriera, ben sette.