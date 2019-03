Milano-Sanremo: 110 anni di battaglie fra Turchino e Poggio

Sabato 23 marzo 2019 è una giornata particolare per tutti gli appassionati di ciclismo. È il giorno della classica Milano-Sanremo. Come da tradizione, la partenza è fissata alle 9.45 dal capoluogo lombardo e chilometro zero con il via ufficiale alle 10.10 in via della Chiesa Rossa. Arrivo previsto a Sanremo fra le 16.46 e le 17.27, a seconda della media tenuta dal gruppo.

Dando uno sguardo alla cronotabella ci si può fare un'idea dell'orario dei passaggi per assistere alla corsa. L'ingresso nella provincia di Genova a Rossiglione è previsto fra le 13.08 e le 13.27. Poi il percorso prevede Campo Ligure, Masone, il passo del Turchino (fra le 13.30 e le 13.52), Mele, Voltri, Arenzano e Cogoleto (fra le 13.59 e le 14.23).

Lo scorso anno a trionfare fu Vincenzo Nibali. A 6,5 km dal traguardo, lo 'squalo dello stretto' lasciò sul posto gli avversari, scollinando sul Poggio da solo con un vantaggio di 15 secondi per poi resistere fino al traguardo. Secondo giunse Caleb Ewan, terzo Arnaud Démare.