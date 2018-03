Milano-Sanremo 2018: il grande ciclismo ripassa da Genova

Sabato 17 marzo 2018 è una giornata particolare per tutti gli appassionati di ciclismo. È il giorno della classica Milano-Sanremo. La partenza è fissata alle 9.45 dal capoluogo lombardo e chilometro zero con il via ufficiale alle 10.10 in via della Chiesa Rossa. Arrivo previsto a Sanremo fra le 16.46 e le 17.27, a seconda della media tenuta dal gruppo.

Duecentoquarantasette i corridori al via, pettorale numero 1 sulle spalle di Michal Kwiatkowski. Scorrendo l'elenco dei partenti si trovano tutti o quasi i nomi di spicco del ciclismo internazionale. C'è il campione del mondo Sagan, Gallopin, Sanchez, Nibali, Demare, Firsanov, Greipel, i nostri Trentin e Bennati, oltre a Elia Viviani, Van Avermaet, Boasson Hagen, Matthews, Kristoff e Modolo.

Dando uno sguardo alla cronotabella ci si può fare un'idea dell'orario dei passaggi per assistere alla corsa. L'ingresso nella provincia di Genova a Rossiglione è previsto fra le 13.08 e le 13.27. Poi il percorso prevede Campo Ligure, Masone, il passo del Turchino (fra le 13.30 e le 13.52), Mele, Voltri, Arenzano e Cogoleto (fra le 13.59 e le 14.23).

