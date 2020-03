VIDEO | Volete giocare con noi? Da Sestri Ponente il Merlino dà un calcio al coronavirus

"Volete giocare con noi?" Con questo invito termina un bellissimo video arrivato alla redazione di Genova Today. Gli autori sono i bambini del Merlino 8 Marzo, storica formazione genovese di Sestri Ponente, da anni ormai orfana della prima squadra, ma con un settore giovanile di grande successo anche e soprattutto grazie ai piccoli campioni della leva 2011, i protagonisti di questo video.

I ragazzi allenati da Marco Bruzzone e Dario Pomodoro si uniscono virutalmente per tirare un "calcio" al coronavirus e sentirsi uniti. Come? Semplice, giocando con un pallone in casa e invitando tutti i bambini d'Italia a fare lo stesso. Un modo semplice, ma bellissimo per lanciare un messaggio positivo in questa quarantena.